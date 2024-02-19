Україна повернула ще п'ятьох дітей з окупованих територій: деталі

Загалом від початку року вдалося повернути 16 дітей з окупованої частини Херсонщини.

Україна повернула ще п'ятьох дітей з тимчасово окупованих територій Херсонщини. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Серед повернених дітей з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини – 14-річна дівчинка, яка залишилася без батьків і жила з бабусею-опікункою.

"І от найрідніша людина померла. Дитина залишилася одна в окупації. Важко уявити, що переживала й відчувала дівчина. Але сьогодні вона на вільній українській землі. Де про неї подбають", – зазначив Прокудін.

А разом з нею вдалося виїхати ще чотирьом дітям з батьками. Це дві родини.

Загалом від початку року вдалося повернути 16 дітей з окупованої частини Херсонщини.

Раніше повідомлялося, що на окупованій Херсонщині росіяни застрелили дитину на очах у родини. Хлопчик десь проходив біля окупантів і начебто щось фотографував. Окупанти схопили дитину, привели додому і застрелили на очах у родини.

Нагадаємо, українські діти – Ксенія, Денис і Ростислав – перед Гельсинською комісією Сполучених Штатів розповіли шокувальні подробиці про російський полон.

Також стало відомо, скільки прийомних дітей опинилися на окупованих територіях або були депортовані до РФ. За словами президента України Зеленського, Росія викрала близько 20 тисяч українських дітей – і це лише та кількість, яку вдалося встановити офіційно.

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