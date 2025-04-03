Україна повернула ще 11 дітей з окупованих територій і РФ: батька двох братів катували

Українські діти, яких повернули з окупованих територій / © Офіс Омбудсмана України

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Омбудсман України Дмитро Лубінець повідомив у межах реінтеграційних заходів вдалося посприяти поверненню 9 дітей з тимчасово окупованої території України, ще двох — з території РФ.

Про це інформує Офіс Омбудсмана України у повідомленні у соцмережі.

Офіс Омбудсмана у взаємодії з міжнародними партнерами та партнерськими організаціями здійснив необхідні заходи заради возз’єднання дітей з їхніми родинами, включно з підтримкою в організаційних та правових питаннях.

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Вік дітей — від 2 до 17 років. Перебуваючи на ТОТ, родини жили під постійним тиском окупаційного режиму через свою проукраїнську позицію, зазнавали переслідувань, залякування та позбавлення базових прав, що створювало серйозні ризики для їхніх дітей.

Серед повернутих з окупації — вагітна жінка з маленькою дитиною. Окупаційна влада систематично залякувала сім’ю та відмовляла у медичній допомозі через відсутність російських документів. Після повернення на підконтрольну Уряду України територію жінка нарешті отримала всю необхідну медичну допомогу. І вже за кілька днів після повернення вона народила дівчинку.

Також повернули 11-річного хлопчика, батько якого перебував у російському полоні. Хлопчик разом зі своєю мамою весь цей час перебував на ТОТ. Тому вони намагалися поводитись дуже обережно, адже остерігались будь-якої уваги від органів влади окупанта. Після звільнення чоловіка з полону, жінка звернулась до Офісу Омбудсмана з проханням допомогти виїхати з ТОТ. В результаті — родина на підконтрольній території Україні і зовсім скоро возз'єднається.

“Щиро дякую нашим міжнародним партнерам та партнерським організаціям за допомогу і сприяння! Це неймовірно цінно — діти зможуть рости у вільній Україні”, — підсумував Дмитро Лубінець.

“Серед врятованих — двоє братів 10 та 12 років, чий батько загинув після катувань через проукраїнську позицію. Після його смерті мати остаточно вирішила покинути тимчасово окуповану територію разом із синами”, — озвучив подробиці про врятованих дітей керівник офісу президента Андрій Єрмак.