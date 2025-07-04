Повернули ще частину українців з полону РФ: у чому особливість обміну

Серед звільнених з полону є цивільні, а також військовослужбовці / © Володимир Зеленський

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Україна 4 липня здійснила черговий етап обміну полоненими з Росією. Більшість українців, яких повернули з полону цього разу, перебували в неволі від 2022 року. Серед них — військові та цивільні.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що це був черговий етап обміну в межах стамбульських домовленостей.

Зі слів Лубінця, особливість цього обміну в тому, що вдалося повернути українських захисників, яких РФ засудила на тривалі терміни ув’язнення. Додому повертаються також військові, які вважалися зниклими безвісти.

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Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що додому повертаються захисники, які боронили Україну в різних регіонах: Донецька область і Маріуполь, Луганська, Харківська й Херсонська області.

«Це воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту. А також цивільні», — додав президент.

У Координаційному штабі уточнюють, що наймолодшому звільненому захиснику виповнилося лише 20 років. Найстаршому — 59 років. Окрім солдатів та сержантів вдалося також звільнити і офіцерів.