Україна повернула тіла 25 своїх захисників

Україна повернула тіла полеглих 25 своїх військових.

Про це сьогодні, 26 липня, повідомили у Мінреінтеграції.

"Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та інших силових структур України. Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції", - розповіли у відомстві.

Нагадаємо, 19 липня у Мінреінтеграції повідомили про повернення тіл 45 загиблих українських військових.

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