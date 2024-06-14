Україна повернула тіла 254 полеглих захисників (фото)

Фахівці мають встановити особи загиблих за допомогою експертиз.
До України повернули 254 загиблих українських військових. Їхні тіла після ідентифікації передадуть рідним для поховання.
Про це повідомили 14 червня у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
"Вдалося репатріювати тіла 221 Захисника, що воювали на Донецькому напрямку, 25 полеглих воїнів на Запорізькому напрямку, 4 полеглих оборонці з Луганського напрямку та 4 загиблих воїна, тіла яких передані з моргів на території РФ", - йдеться у повідомленні.
Репатріація тіл відбулася за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.
"Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих", - додали у штабі.
Нагадаємо, 31 березня відбувся обмін полоненими. Додому з російського полону повернулися 75 українців. Серед визволених - 70 чоловіків і пʼятеро жінок, шестеро офіцерів та 65 представників рядового та сержантського складу.
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