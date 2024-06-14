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Україна повернула тіла 254 полеглих захисників (фото)

Україна повернула тіла 254 полеглих захисників (фото)

До України повернули тіла загиблих захисників. / Фото: Associated Press

Фахівці мають встановити особи загиблих за допомогою експертиз.

До України повернули 254 загиблих українських військових. Їхні тіла після ідентифікації передадуть рідним для поховання.

Про це повідомили 14 червня у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

"Вдалося репатріювати тіла 221 Захисника, що воювали на Донецькому напрямку, 25 полеглих воїнів на Запорізькому напрямку, 4 полеглих оборонці з Луганського напрямку та 4 загиблих воїна, тіла яких передані з моргів на території РФ", - йдеться у повідомленні. 

Репатріація тіл відбулася за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

"Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих", - додали у штабі.

Після ідентифікації тіла воїнів передадуть родинам для поховання. / ©
Після ідентифікації тіла воїнів передадуть родинам для поховання.
Україна повернула тіла 254 полеглих захисників. / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Україна повернула тіла 254 полеглих захисників. / Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Нагадаємо, 31 березня відбувся обмін полоненими. Додому з російського полону повернулися 75 українців. Серед визволених - 70 чоловіків і пʼятеро жінок, шестеро офіцерів та 65 представників рядового та сержантського складу. 

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