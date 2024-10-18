Україна повернула тіла пів тисячі полеглих захисників

До України повернули 501 загиблого військового. Їхні тіла після ідентифікації передадуть рідним для поховання.

Про це повідомили 18 жовтня у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Вдалося репатріювати 382 тіла військових, що загинули на Авдіївському напрямку, 56 - з Бахмутського напрямку, 45 тіл - з Мар’їнського напрямку, шість - з Вугледарського напрямку, чотирьох - із Запорізького напрямку, сім - з Луганського напрямку. Також вдалося повернути одне тіло з моргу на території РФ.

Зазначається, що Збройні сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

Після ідентифікації тіла полеглих захисників передадуть родинам для гідного поховання.

Нагадаємо, 14 вересня Україна та Росія провели черговий обмін полоненими, під час якого додому вперше повернулися бійці "Азову".

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