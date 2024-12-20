Україна повернула тіла пів тисячі полеглих захисників

У найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих, наголошують у штабі.

До України повернули 503 загиблих військових Сил оборони. Їхні тіла після ідентифікації передадуть рідним для поховання.

Про це повідомили 20 грудня у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Вдалося повернути тіла

403 воїнів з Донецького напрямку;

12 - з Луганського напрямку;

57 - із Запорізького напрямку.

Окрім того, з моргів на території Росії повернено 31 загиблого українського військового.

Зазначається, що Збройні сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

Після ідентифікації тіла полеглих захисників передадуть родинам для гідного поховання.

Нагадаємо, уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, скількох українських військовополонених розстріляли росіяни впродовж року.

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