Україна повернула тіла пів тисячі полеглих захисників

У найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих, наголошують у штабі.
До України повернули 503 загиблих військових Сил оборони. Їхні тіла після ідентифікації передадуть рідним для поховання.
Про це повідомили 20 грудня у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Вдалося повернути тіла
- 403 воїнів з Донецького напрямку;
- 12 - з Луганського напрямку;
- 57 - із Запорізького напрямку.
Окрім того, з моргів на території Росії повернено 31 загиблого українського військового.
Зазначається, що Збройні сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.
Після ідентифікації тіла полеглих захисників передадуть родинам для гідного поховання.
Нагадаємо, уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, скількох українських військовополонених розстріляли росіяни впродовж року.