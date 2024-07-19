Україна повернула з окупації 12 дітей: що пережила малеча на ТОТ (фото)

Українці розповіли, як на окупованих територіях росіяни затримують і б’ють, чинять психологічний тиск на дорослих, і навіть до дітей під час допитів застосовують методи катування.

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще 12 дітей. Вони зі своїми рідними проживали на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини.

Про це уповноважений Верхової Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив 19 липня.

Як заявив омбудсмен, родина кожної з дітей, яких вдалося повернути, по-своєму переживала безлад, який чинить окупаційна "влада". Так, люди розповіли, що їм нав’язували російські паспорти, адже без "нових документів" громадяни були просто безправні і не могли користуватися жодними соціальними гарантіями чи медичною допомогою.

"Лікарі не приймають навіть дітей із вродженими вадами, яким потрібен ретельний догляд. Однак батькам пропонують відправити дітей на "реабілітацію", яка часто є депортацією чи примусовим переміщенням. Деяким дітям доводилося відвідувати "російські школи", в яких здійснювалася активна агітація за "руський мір", – йдеться в дописі Лубінця.

Зі слів повернутих українців, на окупованих територіях росіяни затримують, б’ють, катують струмом, чинять психологічний тиск на дорослих, а дітей допитують без присутності батьків, також застосовуючи методи катування. Також загарбники регулярно проводять безпідставні обшуки в будинках місцевих мешканців.

"Вразила історія повернутого хлопця, який, плануючи своє майбутнє, виїхав з ТОТ, адже хоче стати українським рятівником і здобути освіту в омріяному закладі вищої освіти. Саме відчуття своєї безправності, обмеженості, усвідомлення того, яке майбутнє очікує на дітей, стало для родин поштовхом виїзду на підконтрольну Україні територію", – повідомив омбудсмен.

Він додав, що родини вже відвідали Центр захисту прав дитини. З ними поспілкувалася компетентна мультифункціональна команда, яка зафіксувала злочини, свідками чи жертвами яких були ці люди.

Лубінець наголосив, що Україна завжди готова до повернення кожного і надаватиме базову гуманітарну, медичну, психологічну, соціальну та іншу необхідну допомогу.

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Україна повернула ще 12 дітей з окупації / Фото: Дмитро Лубінець facebook

Україна повернула ще 12 дітей з окупації / Фото: Дмитро Лубінець facebook

Україна повернула ще 12 дітей з окупації / Фото: Дмитро Лубінець facebook

Україна повернула ще 12 дітей з окупації / Фото: Дмитро Лубінець facebook

Україна повернула ще 12 дітей з окупації / Фото: Дмитро Лубінець facebook

Нагадаємо, напередодні Україні вдалося повернути з російського полону 95 захисників: це бійці ЗСУ, Нацгвардії та прикордонники.

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