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Україна повернула з окупації та депортації ще чотирьох дітей: перші подробиці (відео)

Україна повернула з окупації та депортації ще чотирьох дітей: перші подробиці (відео)

Діти вже вдома разом зі своїми рідними / Фото: Дмитро Лубінець facebook

Додому повернулися троє хлопчиків та дівчина.

Україна повернула з окупації та депортації ще чотирьох дітей — 17-річну дівчину та трьох хлопчиків 6, 3 і 9 років. До процесу повернення долучалися громадські організації та міжнародні партнери.

Про це повідомили очільник Офісу президента Андрій Єрмак та омбудсман Дмитро Лубінець.

  • Один із хлопчиків жив у Херсонській області, його примусово вивезли до тимчасово окупованого Криму. Мати хлопчика була військовою і від початку війни пішла захищати Україну. Згодом вона потрапила в полон. Дитина залишалася з дідусем і бабусею, поки її не вивезли. Матір хлопчика обміняли, тепер вона знову зустрілася із сином.
Україна працює над тим, щоб всі діти повернулися додому / ©
Україна працює над тим, щоб всі діти повернулися додому
  • Ще один хлопчик опинився у Брянській області Росії в дитячому будинку. Його розшукала бабуся.
  • До початку війни ще один хлопчик, маючи вроджені проблеми зі здоров’ям, перебував у закладі у Херсонській області, де його готували до операції в "Охматдиті". Через вторгнення РФ батькам дитини довелося евакуюватися, а хлопчик потрапив в окупацію. Разом з іншими дітьми його примусово вивезли до Криму.

"У кожного з них є власна історія. Їх мають чути у різних країнах світу, щоб мати справжнє уявлення про злочини Росії", - додав Єрмак.

Діти змогли обняти своїх рідних / ©
Діти змогли обняти своїх рідних

"Здійснили це в межах реалізації плану дій Bring Kids Back UA, ініційованого президентом України Володимиром Зеленським. Також долучаємо до цього процесу громадські організації та міжнародних партнерів", - поінформував Лубінець.

Нагадаємо, напередодні Україні вдалося повернути ще одну дитину.

Раніше ми писали, як Кремль зомбує дітей з окупованих територій і робить із них майбутнє "гарматне м'ясо".

Повернення чотирьох дітей до України: з'явилися подробиці

Повернення чотирьох дітей до України: з'явилися подробиці

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