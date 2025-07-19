З ТОТ повернули 11 дітей / © Дмитро Лубінець facebook

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До України вдалось повернути 11 дітей віком від 10 до 17 років, які були незаконно вивезені на тимчасово окуповані території та до РФ. Загалом від початку війни додому повернули вже 1453 дитини.

Про це повідомив омбудсман України Дмитро Лубінець у Telegram.

«Такі історії — це результат багаторівневої роботи. Завдяки скоординованим зусиллям дітей повертають додому, а родини возз’єднуються», — наголосив Дмитро Лубінець.

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Він також розповів про зворушливі історії сімей, які вдалося возз’єднати. Зокрема, 13-річна дівчинка довгий час перебувала на тимчасово окупованій Донеччині разом із бабусею, поки її мама була в полоні і була звільнена лише у квітні 2023 року. Завдяки зусиллям українських фахівців вдалося зробити все можливе, щоб дитина змогла возз’єднатися з мамою вперше від початку повномасштабного вторгнення.

Окрім цього, до України повернули п’ятьох дітей із однієї родини, які були вивезені опікуном до Росії під час бойових дій, а їхні батьки були позбавлені батьківських прав. Діти згодом вийшли на контакт із сестрою в Україні і висловили бажання повернутися додому.

Омбудсман підкреслив, що це стало можливим завдяки злагодженій роботі всієї команди: оформленню необхідних документів, координації між державами, а також психологічній підтримці дітей і сімей.

Ініціатива повернення дітей здійснюється в рамках президентської програми Bring Kids Back UA за посередництва Держави Катар. Від початку повномасштабної війни додому повернули вже 1453 дитини.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що директорка ініціативи Bring Kids Back UA Дарія Зарівна припускає, що реальна кількість українських дітей, незаконно вивезених Росією, значно перевищує офіційно зафіксовану цифру у 19 546 осіб.