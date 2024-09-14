Україна повернула з полону понад 100 захисників: перші фото

Серед звільнених є оборонці Маріуполя.
У суботу, 14 вересня, відбувся обмін полоненими. Україна повернула додому ще 103 захисників. Серед звільнених - понад 20 офіцерів.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Наші – вдома. Ще 103 воїнів вдалося повернути в Україну з російського полону. 82 рядових та сержантів. 21 офіцера", - розповів глава держави.
За слова президента, з полону повернулися захисники Київщини, Донеччини, Маріуполя та "Азовсталі", Луганщини, Запоріжжя, Харківщини. Це - військовослужбовці Збройних сил, Національної гвардії, прикордонники та поліцейські.
Перші фото звільнених бійців
Нагадаємо, також напередодні, 13 вересня відбувся обмін полоненими з Росією. Додому повернулося 49 захисників.з Тоді також серед звільнених було кілька захисників і захисниць "Азовсталі".