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Україна повернула з полону понад 100 захисників: перші фото

Україна повернула з полону понад 100 захисників: перші фото

Україна повернула з полону понад 100 захисників. / Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Серед звільнених є оборонці Маріуполя.

У суботу, 14 вересня, відбувся обмін полоненими. Україна повернула додому ще 103 захисників. Серед звільнених - понад 20 офіцерів. 

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Наші – вдома. Ще 103 воїнів вдалося повернути в Україну з російського полону. 82 рядових та сержантів. 21 офіцера", - розповів глава держави. 

За слова президента, з полону повернулися захисники Київщини, Донеччини, Маріуполя та "Азовсталі", Луганщини, Запоріжжя, Харківщини. Це - військовослужбовці Збройних сил, Національної гвардії, прикордонники та поліцейські.

Перші фото звільнених бійців 

З російського полону повернулося ще 103 українських захисники. / © Володимир Зеленський
З російського полону повернулося ще 103 українських захисники. / Фото: Володимир Зеленський
З російського полону повернулося ще 103 українських захисники. / © Володимир Зеленський
З російського полону повернулося ще 103 українських захисники. / Фото: Володимир Зеленський
З російського полону повернулося ще 103 українських захисники. / © Володимир Зеленський
З російського полону повернулося ще 103 українських захисники. / Фото: Володимир Зеленський
З російського полону повернулося ще 103 українських захисники. / © Володимир Зеленський
З російського полону повернулося ще 103 українських захисники. / Фото: Володимир Зеленський
З російського полону повернулося ще 103 українських захисники. / © Володимир Зеленський
З російського полону повернулося ще 103 українських захисники. / Фото: Володимир Зеленський
З російського полону повернулося ще 103 українських захисники. / © Володимир Зеленський
З російського полону повернулося ще 103 українських захисники. / Фото: Володимир Зеленський
З російського полону повернулося ще 103 українських захисники. / © Володимир Зеленський
З російського полону повернулося ще 103 українських захисники. / Фото: Володимир Зеленський

Нагадаємо, також напередодні, 13 вересня відбувся обмін полоненими з Росією. Додому повернулося 49 захисників.з Тоді також серед звільнених було кілька захисників і захисниць "Азовсталі". 

Обмін полоненими 13 вересня: азовці зустрілися з рідними!

Обмін полоненими 13 вересня: азовці зустрілися з рідними!

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