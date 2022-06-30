Україна повернула з полону РФ частину бійців "Азову": стало відомо про стан звільнених захисників

Частину полонених бійців "Азову", які героїчно захищали Маріуполь і завод "Азовсталь" від російської навали, вдалося звільнити і повернути до України 29 червня.
Майже всі військові, котрих вдалося звільнити з полону, втратили кінцівки.
Про це стан захисників України, які 29 червня повернулися додому, розповіла Тетяна Харько, сестра полоненого "азовця" - командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія "Волини", у коментарі "Суспільному".
За її словами, звільнені військові перебувають у жахливому стані. Деякі "азовці" не чують або не бачать.
Проте, як зауважила представниця Асоціації родин захисників "Азовсталі", воїни щасливі, що їм вдалося повернутися з російського полону додому. Нині всім звільненим з полону захисникам потрібна медична допомога.
"Майже всі, 99% без рук, без ніг. Хтось не чує, хтось не бачить, але очі щасливі. Деякі хлопці говорять зі сльозами на очах, деякі говорити не можуть. Зараз, я думаю, вони в дорозі. Хлопці з цього обміну потребують невідкладної медичної допомоги, огляду", - розповіла Тетяна.
Самого "Волину" росіяни не віддали. Сестра каже, що після того, як брат потрапив у російський полон, інформації про нього немає. Нині родина не має з ним жодного зв'язку.
Проте Тетяна наголосила, що вона та інші родичі "азовців" радіє звільненню хоча б деяких захисників, адже усі вони - герої.
"Ми всі їх дуже чекаємо і будемо робити максимально багато, аби всі повернулися додому", - додала дівчина.
Нагадаємо, зросійського полону звільнили українських військових, серед яких - оборонці "Азовсталі": як це відбувалося (відео).
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