Україна повернула з РФ ще трьох депортованих дітей, депортованих під приводом "оздоровлення"

У серпні під час окупації частини Харківщини росіяни вивезли дітей до Геленджика.

До України вдалося повернути ще трьох дітей, яких окупанти вивезли на територію Російської Федерації.

Про це розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

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За його словами, у серпні, під час окупації частини Харківщини росіяни розлучили дітей з батьками. Під приводом "оздоровлення" дітей вивезли до дитячого табору "Ведмедик" у м. Геленджик (РФ).

"Як Омбудсман, сприяв здійсненню надання сім’ї грошової підтримки за допомогою благодійного фонду "Карітас України", а також щодо отримання батьками закордонних паспортів для повернення дітей до України", – зазначив Лубінець.

Уповноважений ВР пояснив, що батькам довелося їхати до Росії через "треті країни".

"Батькам довелося пройти величезний та подекуди небезпечний шлях, здолати який самостійно практично неможливо", – сказав він.

За інформацією омбудсмана, загалом відомо, що росіяни депортували 13 613 українських дітей.

20 грудня також вдалося повернути до України повернули підлітка, якого окупанти примусово депортували. 16-річний Сергій жив поблизу Маріуполя на Донеччині, незадовго до війни він втратив батьків. Росіяни силоміць вивезли його та багатьох інших дітей до Донецька, а згодом до РФ. Підліток повернувся на Батьківщину, де у нього проживає сестра.

17 грудня до України вдалося повернути двох рідних братів – 11-річного Марка та 18-річного Данила. Їхня мама також перебувала у полоні і повернулася на Батьківщину під час так званого "жіночого обміну".

За інформацією Центру національного спротиву, загарбники вивезли на територію РФ 40 дітей з окупованих Лисичанська та Сєвєродонецька.

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