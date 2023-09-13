Україна повернула з Росії та окупованих територій ще 3 дітей – Лубінець (фото)

На дітей чекає реабілітація та робота з психологом.

До України з Росії та тимчасово окупованих територій повернули ще трьох дітей віком 14-15 років. Тепер на них чекає реабілітація та робота з психологом.

Про це повідомив Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець.

"Днями з ТОТ і РФ вдалося повернути трьох дітей на рідну землю. Робота щодо повернення українських дітей додому триває. І вже дві дівчини та хлопець зустрілися зі своїми рідними. Їм по 14-15 років", - написав він.

Дмитро Лубінець та хлопець, якого повернули до України. / Фото: Дмитро Лубінець facebook

Повернений до України хлопець / Фото: Дмитро Лубінець facebook

Дмитро Лубінець також додав, що поспілкувався з одним зі школярів і запитав, ким він мріє стати. Дитина відповіла, що хоче стати правоохоронцем, аби дбати про безпеку людей.

"В українських дітей прекрасні мрії та цілі. Тож для того, аби вони їх здійснили – допомагаємо їм у навчальному процесі, надаючи технічні пристрої", - написав Лубінець.

За словами омбудсмена, на дітей чекає реабілітація, підтримка психолога та юристів.

Нагадаємо, Дмитро Лубінець розповів, скільки українських дітей вже всиновили у Росії.

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