Україна повернула з російського полону 100 військових: реакція Зеленського

До дому сьогодні з російського полону повернулися 100 українських військових. Більшість із них - захисники Маріуполя.

Україна сьогодні, 8 лютого, повернула додому 100 захисників, які були в російському полоні.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав президент України Володимир Зеленський.

Як зазначається, до дому сьогодні з російського полону повернулися 100 українських військових. Більшість із них - захисники Маріуполя.

“Усі – наші, усі – знову на рідній землі. Працюємо щодо кожного й кожної та не зупинимося, поки всіх не повернемо. Наша команда, яка займається обмінами, – дякую за потрібний країні результат”, - наголосив президент.

Нагадаємо, що серед врятованих військовослужбовців цього разу 49 нацгвардійців, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 тероборонців.

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