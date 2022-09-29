Україна повернула з російського полону ще шість своїх громадян: серед них морпіхи та цивільні

Відбувся черговий обмін полоненими. Додому з російського полону повернули 6 наших людей - чотирьох морпіхів та двох цивільних.

Серед звільнених з полону українців не лише військові, а й двоє цивільних жінок.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Коли я бачу, як наші люди їдуть додому і можуть обійняти своїх рідних після полону у ворога, який втратив будь-яке людське обличчя, це найкраща мотивація працювати 24/7. Отже, ще більше наших - вдома. Відбувся черговий обмін полоненими. Ми повернули 6 наших людей - чотирьох морпіхів та двох цивільних", - розповів Єрмак.

За його словами, додому повернулись офіцери - Булахов Олексій та Костенко Микола, солдати - Герасименко Людмила та Іван Земляной, а аткож цивільні - Андруша Вікторія та Майборода Яна.

Єрмак розповідає, що в кожного з них своя історія. Наприклад, Андрушу Вікторію 27 березня російські солдати забрали з дому, бо в телефоні дівчини знайшли дані про ворожу техніку, які вона передавала ЗСУ. Згодом її відвезли до РФ і утримували в Курському СІЗО.

Майборода Яна опинилася в полоні через те, що у її телефоні знайшли фотографії техніки росіян на території Чорнобильської зони. А військові брали участь у боях за Маріуполь.

"Переговори про обмін - це складна робота, а краща винагорода за неї - свобода українців. Саме це стимулює працювати на максимумі ефективності. Обміни продовжуються. Наша мета - повернути всіх наших людей. Над цим працюємо нон-стоп, і ми обов’язково це зробимо", - наголосив Єрмак.

Зазначимо, уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що Україна пропонує Росії великі обміни громадян, але РФ в одноосібному порядку приймає рішення, кого віддавати, а кого - ні.

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