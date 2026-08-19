Україна повернула захисника, який був в полоні з 2017 року (відео)

Український захисник повернувся додому після дев’яти років полону — соцмережі

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Сьогодні, 19 серпня, в реузультаті обміну полонених Україна повернула додому захисника, який перебував у російській неволі від 2017 року.

Про це розповів сам військовий у розмові з журналістами.

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«Як сон. Навіть не віриться, що я вдома. Ні, я не з 2022 року (в полоні). Я з 2017 року. Сльозу пустив, коли приїхали. Їхав та плакав», — зазначив військовий.

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Зауважимо, що наразі ні омбудсмен, ні Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, не надавали деталей про цього захисника.

Коорштаб надав таку статистику періоду потрапляння у полон:

2022 рік — 1 особа

2023 рік — 16 осіб

2024 рік — 48 осіб

2025 рік — 31 особа

2026 рік — 7 осіб

Згадок про військового, що був в полоні з 2017 року, тут, як бачимо, немає.

Зауважимо, що якщо заяву військового підтвердять офіційно, це буде дуже значущою подією. До слова, у російському полоні дійсно є військові, які потрапили до неволі ще задовго до повномасштабного вторгнення, за період АТО-ООС. Проте їхня кількість наразі невідома, або не розголошується.

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Попереднього разу таку категорію полонених звільнили торік. Тоді один зі звільнених був поневолений на Донеччині ще 2014 року, ще один — 2015 року.

Нагадаємо, сьогодні з російського полону повернулися 103 українські воїни. Серед звільнених — військовослужбовці ЗСУ, Державної прикордонної служби та Нацгвардії. Наймолодший визволений сьогодні захисник народився у 2000-му році. Вік найстаршого — 59 років.

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