Україна повернула зрадника, який перейшов на бік ворога ще 2021 року: деталі скандалу

Анатолій Тараненко

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В межах великого обміну полоненими у форматі «1000 на 1000» до України, ймовірно, повернувся Анатолій Тараненко — український військовий, який 2021 року міг перейти на бік Росії.

Про це йдеться в матеріалі видання «ZN.ua».

Що відомо про ймовірного зрадника

28 січня 2021 року Тараненко нібито зв’язався з представниками так званої «ДНР» і перейшов на бік ворога.

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«Є дані, що він спалив свою БМП, а потрапивши до ворога, попросив ніж, щоб різати тих, з ким раніше служив, — українців», — пише «ZN.ua».

Видання DonPress 2021 року зазначало, що в оперативному командуванні «Північ» підтвердили: на відео, поширеному бойовиками «ДНР», зображено військовослужбовця, який зник під час чергування на Донбасі 28 січня 2021 року.

Zaxid.net знайшов ухвалу Мар’їнського районного суду, в якій йдеться, що командира 1-ї танкової бригади судили через втечу Анатолія Тараненка й звинувачували у недбалому ставленні до військової служби. У документі йдеться, що Анатолій Тараненко служив за контрактом (російським ЗМІ Тараненко розповідав, що підписав контракт 2015 року). Ввечері 28 січня 2021 року він перебував на наряді з охорони командно-спостережного пункту взводу. Військовий залишив місце служби й пішов у бік незаконних збройних формувань. Його зникнення помітили за годину.

Колишній військовополонений Віктор «Лелека» Лахно також повідомив, що у січні 2021 року Анатолій Тараненко перейшов на бік окупантів. Військовий опублікував копію повістки, якою Анатолія Тараненка викликали до ДБР. Йому інкримінували дезертирство (ч. 3. ст. 410 ККУ) та викрадення зброї (ч. 3. ст. 408 ККУ).

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Що наговорив Тараненко росіянам

Тараненко став «героєм» багатьох публікацій, у яких розповідав, що з нього нібито знущалися українські командири, які відбирали їжу.

В інтерв’ю зрадниці Тетяні Монтян Тараненко розповідав про нібито алкоголізм і наркоманію в ЗСУ.

Реакція військових

Військові обурені, що зрадник повернувся з полону в той час, коли тисячі патріотів продовжують страждати в російській неволі.

«Ще раз — 21 року його не брали в полон, він сам перебіг до сепарів!» — підкреслюють у пабліку військових «Розвідка Ноєм».

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«Обмін Тараненка залишає дуже багато запитань у колишніх військовополонених. СБУ, я не знаю, хто так захотів, і чому вони так роблять знову, але вам раджу надати особливу увагу персонажу і опитати обміняних в межах нового провадження», — зазначає колишній військовополонений Віктор «Лелека» Лахно.

Шоковані навіть зрадники

Зрадник і колаборант Олег Царьов не приховує здивування, що Росія віддала свого ймовірного прихильника, якого так довго піарила.

«Про нього багато писали у нас. Його позиціонували як перебіжчика, котрий «хоче воювати з нацистами». А тепер його віддали до Києва. Зараз усі в Мережі, як в російській, так і українській, обговорюють обмін цього полоненого. З погляду здорового глузду неможливо пояснити, навіщо треба було так довго піарити цього полоненого, щоб потім його обміняти», — пише зрадник Царьов.

Що кажуть у Координаційному штабі

Заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов прокоментував «Суспільному» імовірне повернення в межах обміну полоненими українського військового, який міг співпрацювати з окупантами.

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За словами Юсова, Україна не могла вплинути на списки, зокрема й через короткий термін часу — наймасштабніший обмін підготували та провели менш ніж за тиждень.

«Ми не могли впливати на списки. Росія передала тих, кого готова була передати, Україна також. Далі — робота правоохоронних органів і в разі підтвердження тієї чи іншої інформації відповідне реагування правоохоронних органів, згідно з чинним законодавством», — заявив Андрій Юсов.

Нагадаємо, що це вже не перший подібний скандал зі звільненими полоненими. Так, військовослужбовця ЗСУ Максима Бобилєва, якого звільнили з РФ в липні 2024 року, підозрюють у жорстокому поводженні та катуванні інших українців у полоні.