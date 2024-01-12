Україна повертає контроль над Чорним морем і дає надію Криму – Буданов

Раніше те, чого вже досягли ЗСУ, вважалося нереальним.

Наразі Північна частина Чорного моря перебуває під контролем України, як і газовидобувні платформи. Морські експортні коридори, які дуже важливі для нашої економіки, знову функціонують, навіть попри ризики.

Про це сказав очільник ГУР МО Кирило Буданов в інтерв'ю Le Monde.

"Ми регулярно атакуємо військовий флот і портові споруди противника, тож росіянам поспіхом довелось перекидати все на південний схід. Вони намагаються створити військово-морську базу в Очамчире на окупованій території Грузії", – зазначив голова української розвідки.

Як зауважив Буданов, у 2023 році відбулись перші українські висадки на територію тимчасово окупованого Криму, хоча дехто вважав їх неможливими.

"Це дає надію – особливо українцям на півострові, які уже 10 років живуть під російською окупацією, і багато хто з них уже почав опускати руки", – каже очільник ГУР МО.

Раніше Буданов прокоментував "втому" Заходу від війни. Він застеріг людей за кордоном від того, що росіяни можуть прийти на їхні землі.

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