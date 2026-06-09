Україна повертає Крим під контроль: логістика РФ під вогнем, а з бензином катастрофа – ISW

Вибухи у Криму / © Фото з відкритих джерел

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Українські сили продовжують завдавати ударів по стратегічній інфраструктурі росіян в окупованому Криму. Зокрема, йдеться про нафтобази та залізничні вузли.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що в ніч з 7 на 8 червня Сили спеціальних операцій України атакували нафтобазу «Атан» у Гвардійському. За даними українських військових, об’єкт має значну інфраструктуру для зберігання та транспортування пального.

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«На нафтобазі „Атан“ є 17 резервуарів для різних видів палива, насосна станція та термінали для накопичення, зберігання та транзиту транспортних засобів та залізниць», — зазаначають експерти.

Місцеві джерела повідомляють про вибухи та пожежу після удару, а також про ураження залізничної інфраструктури, що спричинило перебої з електропостачанням.

Крім того, українські сили активізували атаки по залізничній логістиці окупантів. За заявами російської окупаційної влади, було уражено локомотив на маршруті Москва-Сімферополь, що призвело до тимчасового припинення руху пасажирських поїздів.

На тлі цих подій у Криму загострюється паливна криза. Окупаційна влада змушена вводити обмеження на продаж бензину — зокрема, за QR-кодами з лімітом до 20 літрів. Попит значно перевищує пропозицію: коди розкуповують за лічені хвилини.

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Мешканці півострова намагаються виїжджати на територію Росії, щоб заправити автомобілі, що створює великі черги на Керченському мосту.

У Кремлі також визнають проблему.

«Речник Кремля Дмитро Пєсков 8 червня визнав наявність проблем із постачанням палива в Криму, однак запевнив, що російська влада працює над її вирішенням», — йдеться у звіті.

Аналітики ISW підкреслюють, що системні удари України по енергетичній та транспортній інфраструктурі дедалі сильніше підривають логістику російських військ на окупованих територіях.

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Раніше Україна створила 200-кілометрову зону ураження, яка дозволяє тримати під вогневим контролем ключову логістику РФ на півдні та фактично відрізати Крим від материка. Після ударів по Кримському мосту і поромах основне постачання пішло сухопутним коридором уздовж Азовського моря, який тепер опинився під загрозою. Ресурси на самому півострові вичерпуються, і логістика вже працює у зворотному напрямку — постачання йде до Криму, а не з нього. Поточна стратегія України полягає не у штурмі, а в поступовій ізоляції півострова через системне руйнування логістики, що може змусити РФ до відступу.

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