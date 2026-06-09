ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
663
Час на прочитання
2 хв

Україна повертає Крим під контроль: логістика РФ під вогнем, а з бензином катастрофа – ISW

Сили оборони уразили об’єкт, який має критичне значення для зберігання й транспортування пального.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Коментарі
Вибухи у Криму

Вибухи у Криму / © Фото з відкритих джерел

Українські сили продовжують завдавати ударів по стратегічній інфраструктурі росіян в окупованому Криму. Зокрема, йдеться про нафтобази та залізничні вузли.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що в ніч з 7 на 8 червня Сили спеціальних операцій України атакували нафтобазу «Атан» у Гвардійському. За даними українських військових, об’єкт має значну інфраструктуру для зберігання та транспортування пального.

«На нафтобазі „Атан“ є 17 резервуарів для різних видів палива, насосна станція та термінали для накопичення, зберігання та транзиту транспортних засобів та залізниць», — зазаначають експерти.

Місцеві джерела повідомляють про вибухи та пожежу після удару, а також про ураження залізничної інфраструктури, що спричинило перебої з електропостачанням.

Крім того, українські сили активізували атаки по залізничній логістиці окупантів. За заявами російської окупаційної влади, було уражено локомотив на маршруті Москва-Сімферополь, що призвело до тимчасового припинення руху пасажирських поїздів.

На тлі цих подій у Криму загострюється паливна криза. Окупаційна влада змушена вводити обмеження на продаж бензину — зокрема, за QR-кодами з лімітом до 20 літрів. Попит значно перевищує пропозицію: коди розкуповують за лічені хвилини.

Мешканці півострова намагаються виїжджати на територію Росії, щоб заправити автомобілі, що створює великі черги на Керченському мосту.

У Кремлі також визнають проблему.

«Речник Кремля Дмитро Пєсков 8 червня визнав наявність проблем із постачанням палива в Криму, однак запевнив, що російська влада працює над її вирішенням», — йдеться у звіті.

Аналітики ISW підкреслюють, що системні удари України по енергетичній та транспортній інфраструктурі дедалі сильніше підривають логістику російських військ на окупованих територіях.

Раніше Україна створила 200-кілометрову зону ураження, яка дозволяє тримати під вогневим контролем ключову логістику РФ на півдні та фактично відрізати Крим від материка. Після ударів по Кримському мосту і поромах основне постачання пішло сухопутним коридором уздовж Азовського моря, який тепер опинився під загрозою. Ресурси на самому півострові вичерпуються, і логістика вже працює у зворотному напрямку — постачання йде до Криму, а не з нього. Поточна стратегія України полягає не у штурмі, а в поступовій ізоляції півострова через системне руйнування логістики, що може змусити РФ до відступу.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
663
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie