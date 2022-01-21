Україна повертається до "червоної" зони: в Івано-Франківській області вводять локдаун

Посиленні карантинні обмеження почнуть діяти від 24 січня.

Від наступного тижня Івано-Франківська область переходить до "червоної" зони карантину через погіршення ситуації із коронавірусом.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

Відповідне рішення ухвалено 21 січня за результатами позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00:00 24 січня 2022 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Івано-Франківської області", - написав міністр.

Які обмеження, встановлені для червоного рівня, діятимуть в Івано-Франківській області від 24 січня. Зокрема, буде заборонено:

робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос;

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;

робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл;

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

проведення масових заходів;

робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Важливо, що вказані обмеження не будуть діяти у тих випадках, коли 100% співробітників (організаторів) та відвідувачів (учасників) вказаних закладів (заходів) будуть повністю імунізовані та матимуть "зелений" COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тестування чи експрес-тестування на антиген (дійсний 72 години) або сертифікат про одужання.

Нагадаємо, головний санлікар України Ігор Кузін прогнозує різкий стрибок захворюваності через новий штам коронавірусу "Омікрона". За його словами, близько 1 мільйона українців можуть захворіти вже в лютому.

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