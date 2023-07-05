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Україна повертається до довоєнної системи податків: Шмигаль пояснив, що чекає на українців

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
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Час на прочитання
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Україна повертається до довоєнної системи податків: Шмигаль пояснив, що чекає на українців

Україна повертається до довоєнної системи податків, прем'єр Денис Шмигаль пояснив, що чекає на українців / Фото: Associated Press

Додаткового підвищення податків принаймні до кінця воєнного стану не планується.

Україна повертається до довоєнної системи податків і скасовує єдиний 2% податок.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі телемарафону пояснив, що чекає на українців.

За його словами, фактичне повернення до довоєнного рівня податків відбулося вже від 1 липня. Додаткового підвищення податків принаймні до кінця воєнного стану не планується.

"Частково, ми очікуємо, що повернення податків до довоєнного рівня відбудеться через прийняття відповідного закону Верховною Радою з 1 серпня. Але це буде стосуватися спрощенної системи опадаткування, повернення пяти відсотків замість двох... Інших зрушень, окрім повернення на довоєнний рівень, до кінця війни ми не плануємо, не прогнозуємо і, переконаний, не допустимо. Податкова система буде застабілізована в тому вигляді і на тому рівні, як до початку повномасштабної агресії", - пояснив Шмигаль.

Нагадаємо, український парламент 30 червня підтримав в цілому податковий законопроект №8401, який скасовує 2% єдиний податок. Крім того, від 1 серпня частково скасовується чинний мораторій на проведення перевірок для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг. 

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Дата публікації
Перегляди
162
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