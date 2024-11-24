Україна повинна отримати захист від ракет типу "Орєшнік" — очільник МЗС України

Президент держави-агресорки намагається залякати західних партнерів України.
Застосування балістичних ракет середньої дальності для ударів по Україні є “типовим шантажем” країн Заходу з боку президента держави-агресорки Володимира Путіна.
Міністр закордонних справ України Андрій Сабіга закликав західних партнерів не піддаватися на цей шантаж і підтримати Україну відповідними протиракетними системами.
“Путін намагається всіх відлякати від підтримки України. Партнери України повинні діяти з точністю до навпаки: відхилити шантаж, посилити підтримку та зміцнити повітряний щит України системами, здатними перехоплювати такі ракети”, - написав він на платформі Х (колишній Twitter).
Нагадаємо, у п’ятницю, 22 листопада, президент Російської Федерації Володимир Путін на нараді з військовим керівництвом оголосив про серійне виробництво балістичних ракет “Орешнік”. За словами Путіна, саме цю ракету було напередодні застосовано під час атаки на українське місто Дніпро.
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