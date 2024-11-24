Україна повинна отримати захист від ракет типу "Орєшнік" — очільник МЗС України

Застосування балістичних ракет середньої дальності для ударів по Україні є “типовим шантажем” країн Заходу з боку президента держави-агресорки Володимира Путіна.

Міністр закордонних справ України Андрій Сабіга закликав західних партнерів не піддаватися на цей шантаж і підтримати Україну відповідними протиракетними системами.

“Путін намагається всіх відлякати від підтримки України. Партнери України повинні діяти з точністю до навпаки: відхилити шантаж, посилити підтримку та зміцнити повітряний щит України системами, здатними перехоплювати такі ракети”, - написав він на платформі Х (колишній Twitter).

Нагадаємо, у п’ятницю, 22 листопада, президент Російської Федерації Володимир Путін на нараді з військовим керівництвом оголосив про серійне виробництво балістичних ракет “Орешнік”. За словами Путіна, саме цю ракету було напередодні застосовано під час атаки на українське місто Дніпро.

"Ракета "Орешник" та таємничі жести Путіна: чому руки залишились нерухомими - Bild

Читайте також: