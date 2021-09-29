Україна повністю перейде на е-лікарняні вже від 1 жовтня

Україна повністю перейде на е-лікарняні вже від 1 жовтня

Впровадження е-лікарняних має на меті побороти "індустрію" продажу фіктивних листків непрацездатності.

Від 1 жовтня Україна повністю перейде на електронні лікарняні. Оформлення всіх листків непрацездатності буде відбуватися виключно з внесенням даних в електронну систему охорони здоров'я.

Про це розповів очільник комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький.

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"За 8 місяців цього року отримано для виплат листків непрацездатності на суму майже 10 млрд грн. Співробітники Фонду фізично здатні перевірити не більше 10% лікарняних. Тому "індустрія" продажу фіктивних листків в Україні традиційно доволі масштабна", — зазначив нардеп.

Радуцький переконаний, що впровадження е-лікарняних дозволить більш ефективно боротися з корупцією.

"Електронна система дозволяє перевірити, скільки та кому той чи інший лікар виписав листів непрацездатності. Адже кожен документ має бути затверджений власним електронним підписом медпрацівника", — пояснив він.

Так, станом на 27 вересня 137 тисяч медичних працівників пройшли онлайн навчання, 2,9 тис. медзакладів вже оформлюють е-лікарняні. Загалом від початку роботи системи оформлено майже 1 млн медичних висновків про непрацездатність. За словами нардепа, лише 100 лікарень поки що не змогли запровадити е-лікарняні.

Нагадаємо, що Україна мала перейти на електронні лікарняні ще від 1 вересня, проте впровадження відтермінували на місяць.

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