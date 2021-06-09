Всі регіони України перейшли до "зеленої" зони карантину

В усіх областях України відтепер дозволені масові заходи за участю понад 50 осіб.

В Україні всі регіони перейшли до "зеленої" зони епідемічної небезпеки. Саме в цій зоні діють найслабші карантинні обмеження.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Так, в Україні рівень захворюваності становить 74 на 100 тис. населення за визначеного показника 75 на 100 тис. населення. Рівень госпіталізацій в країні становить 15,5 на 100 тис. населення за визначеного показника 60 на 100 тис. населення. Завантаженість ліжок з киснем - 17% за граничного показника 65%.

Індикатори визначення рівнів епідемічної небезпеки станом на 9 червня / Міністерство охорони здоров’я України

У "зеленій" зоні діють такі правила:

перебування у громадських будівлях в масках або респіраторах;

масові заходи за участю понад 50 осіб;

кінотеатри та заклади культури з наповненістю не більше 50% місць у кожному окремому кінозалі або залі;

перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць;

відвідування закладів дошкільної, шкільної, позашкільної та спеціалізованої освіти, якщо на самоізоляції понад 50% дітей та персоналу закладу;

робота кафе, барів, ресторанів після 22-ї та до 7-ї години. Але дозволяється адресна доставка та на винесення.

Правила, які діють у "зеленій" зоні / Міністерство охорони здоров’я України

Нагадаємо, уряд затвердив послаблення карантинних обмежень для закладів культури та гостинності, масових заходів. В Україні знову дозволені концерти, масові заходи, дискотеки, корпоративи та бенкети в закладах харчування. Відповідні карантинні обмеження послабив Кабмін.

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