Всі регіони України перейшли до "зеленої" зони карантину

В усіх областях України відтепер дозволені масові заходи за участю понад 50 осіб.
В Україні всі регіони перейшли до "зеленої" зони епідемічної небезпеки. Саме в цій зоні діють найслабші карантинні обмеження.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Так, в Україні рівень захворюваності становить 74 на 100 тис. населення за визначеного показника 75 на 100 тис. населення. Рівень госпіталізацій в країні становить 15,5 на 100 тис. населення за визначеного показника 60 на 100 тис. населення. Завантаженість ліжок з киснем - 17% за граничного показника 65%.
У "зеленій" зоні діють такі правила:
- перебування у громадських будівлях в масках або респіраторах;
- масові заходи за участю понад 50 осіб;
- кінотеатри та заклади культури з наповненістю не більше 50% місць у кожному окремому кінозалі або залі;
- перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць;
- відвідування закладів дошкільної, шкільної, позашкільної та спеціалізованої освіти, якщо на самоізоляції понад 50% дітей та персоналу закладу;
- робота кафе, барів, ресторанів після 22-ї та до 7-ї години. Але дозволяється адресна доставка та на винесення.
Нагадаємо, уряд затвердив послаблення карантинних обмежень для закладів культури та гостинності, масових заходів. В Україні знову дозволені концерти, масові заходи, дискотеки, корпоративи та бенкети в закладах харчування. Відповідні карантинні обмеження послабив Кабмін.