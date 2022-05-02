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Україна повністю відмовилася від ядерного палива з Росії: на скільки вистачить запасів

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Україна повністю відмовилася від ядерного палива з Росії: на скільки вистачить запасів

УНІАН

Від 24 лютого – початку повномасштабної війни Росії, Україна повністю відмовилась від поставок російського ядерного палива.

Раніше частину ядерного палива Україна закуповувала у російської ТВЕЛ, а іншу постачала американська компанія Westinghouse зі Швеції. Однак з 24 лютого ситуація кардинально змінилася. 

Про це повідомив очільник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в інтерв'ю Forbes Україна. 

"З початку війни ми повністю відмовилися від російського ядерного палива, проте у нас на складах досі є великий його запас, який ми будемо використовувати протягом наступних пʼяти – шести років", - зазначив він.

За словами Котіна, протягом наступних двох років компанія Westinghouse пообіцяла наростити виробництво до тієї кількості, яка необхідна Україні.

Він також зазначив, що Україна працює над розробкою власного ядерного палива для українських АЕС, адже власне виробництво значно дешевше, ніж імпорт.

Протягом двох місяців війни національна енергетична компанія зазнала збитків на 36 млрд грн через дії російських загарбників. Сюди входить скорочення виробництва і пошкодження обладнання та інфраструктури АЕС. До того ж, з початку війни "Енергоатом" працює лише на половину своєї потужності.

Нагадаємо, "Енергоатом" отримав дозвіл на введення в експлуатацію сховища відпрацьованого ядерного палива.

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