Україна працює над новою морською стратегією та посиленням ППО: головне зі звернення Зеленського

Україна докладає зусиль, щоб бути державою, яка здатна захищати власні інтереси на морі.
Україна працює над новою стратегією держави на морі – Українською морською стратегією. Незабаром ця стратегія буде затверджена на РНБО – зараз триває фіналізація її пунктів.
Про це президент України сказав у вечірньому зверненні до українців у суботу, 6 липня.
"Чітко розуміємо, що війна змінила розстановку сил у всьому нашому Чорноморському регіоні, і російський флот у цій акваторії більше ніколи не домінуватиме. Ми закріплюємо наші інтереси, враховуємо нові технологічні можливості України та нові наші відносини з партнерами", – зазначив Зеленський.
Він наголосив, що тепер Україна завжди буде такою державою, яка здатна захищати власні інтереси на морі, транспортні артерії та інтереси наших союзників і партнерів.
Президент нагадав, що цього тижня вдалося відчутно посилити систему протиповітряної оборони України.
"Наступний тиждень буде часом продовження таких кроків. Щодня детально з нашою командою ми працюємо з партнерами над відповідними домовленостями – і в межах коаліцій ППО та F-16, і на двосторонній основі, – зокрема з Америкою", – розповів Зеленський.
Президент повідомив, що влада готує результат, потрібний спільній безпеці України та її партнерів.
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