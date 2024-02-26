Україна працює над відкриттям одного з аеропортів - Єрмак

Але це станеться тільки тоді, коли всі питання безпеки будуть закриті.

Україна працює над відновленням роботи одного з аеропортів.

Про це повідомив голова Офісу президент Андрій Єрмак на презентації програми "Зроблено в Україні".

"Ми працюємо над тим, щоб відкрити один з аеропортів. Але це станеться тільки тоді, коли всі питання безпеки будуть [закриті]. Ми розуміємо, наскільки це буде потужний поштовх для розвитку економіки", – оголосив Єрмак.

Який саме аеропорт може відновити роботу, наразі невідомо.

Також керівник Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що Україні не варто боятися обрання Дональда Трампа на посаду президента Сполучених Штатів Америки.

Також Єрмак розповів про потужну санкційну підтримку партнерів проти Російської Федерації. Зазначається, що у цих пакетах враховані пропозиції групи Макфола-Єрмака.

Читайте також: