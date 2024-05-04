Україна прагне отримати від США розвідувальний БПЛА MQ-9 Reaper: чим він особливий

Американський БПЛА MQ-9 Reaper може летіти на відстань до 1900 кілометрів, тому Україна як ніколи зацікавлена в ньому для розвідки далеко в тилу ворога.

Україна проявляє все більший інтерес до отримання американського безпілотника-розвідника MQ-9 Reaper. Зацікавленість до цих безпілотників останнім часом зросла, оскільки Україна планує проведення операцій улітку і шукає нові способи допомогти в пошуку російських цілей глибоко в тилу.

Про це пише Politico.

Від початку війни MQ-9 Reaper був головним пріоритетом для Києва, оскільки їх планували використовувати для завдавання ударів і проведення спостережень.

Але нещодавно Україна відмовилась від деяких цілей і в основному зацікавлена у використанні Reapers виключно для розвідки.

"В Україні й раніше прагнули використовувати такі дрони, але для ударних і спостережних місій. Останнім часом Київ цікавить їх застосування для розвідки глибоко в російському тилу", ‒ йдеться у матеріалі.

Водночас Сполучені Штати Америки, так само як і раніше, утримуються від постачання MQ-9 Reaper через побоювання, що їх збиватиме Росія.

Безпілотник-розвідник MQ-9 Reaper: що про нього відомо

MQ-9 Reaper - це безпілотник з розвідувально-ударними можливостями, обладнаний турбогвинтовим двигуном. Він вироблений компанією General Atomics Aeronautical Systems для використання у Збройних Силах США, Військово-морських Силах США та КВПС Британії.

Цей дрон має виняткові характеристики, зокрема, двигун, який забезпечує швидкість понад 400 кілометрів на годину. Його практична стеля становить 13 000 метрів, а максимальна тривалість польоту досягає 24 години.

Характеристики БПЛА MQ-9 Reaper

Максимальна стеля: 15 кілометрів.

Автономність: від 16 до 28 годин.

Максимальна дальність польоту: 1 900 кілометрів.

Довжина: 11 метрів.

Вантажопідйомність: до 1 700 кілограмів.

Вага: порожній - 2 223 кілограми, максимальний - 4 760 кілограмів.

Розмах крила: 20 метрів.

Максимальна швидкість: 482 кілометри на годину.

Крейсерська швидкість: 313 кілометрів на годину.

На озброєнні MQ-9 Reaper є 6 точок підвіски:

2 внутрішні точки з вантажопідйомністю по 680 кілограм.

2 точки посередині крила з вантажопідйомністю від 230 до 270 кілограм.

2 консольні точки з вантажопідйомністю від 68 до 91 кілограм.

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