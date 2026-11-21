Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Україна прагне провести обмін полоненими за формулою «всіх на всіх» і вже готується до повернення 1000 українських військових.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський 21 листопада під час спілкування з журналістами, передає кореспондентка ТСН.ua Олена Чернякова.

Реклама

За словами глави держави, відповідних домовленостей вдалося досягти під час перемовин в Абу-Дабі. Наразі Координаційний штаб працює над підготовкою масштабного обміну, узгоджуючи його точні дати та формат проведення.

Реклама

Окрім гуманітарного треку, сторони готуються до наступного раунду переговорів щодо завершення війни. Зеленський наголосив, що Європа має бути повноправною учасницею цього процесу. Партнери вже погодили, що за одним столом з Україною, США та Росією європейську сторону представлятимуть п’ять країн та інституції ЄС.

Президент підкреслив, що до початку наступної зустрічі необхідно затвердити чіткий порядок денний і визначити мінімальний результат, якого мають досягти учасники. Окрім звільнення полонених, ключовою темою мають стати конкретні кроки для припинення війни.

Дата проведення нових переговорів наразі залежить від того, як швидко Сполучені Штати зможуть погодити порядок денний з усіма сторонами. Володимир Зеленський зауважив, що очікує від Вашингтона прагнення організувати зустріч якнайшвидше, тоді як Москва, за його прогнозами, намагатиметься затягнути цей процес.

Нагадаємо, можливість великого обміну полоненими між Україною та Росією обговорювали під час тристоронніх переговорів в Абу-Дабі за участю США. Тоді президент Володимир Зеленський повідомляв, що сторони розглядали кілька можливих форматів звільнення утримуваних осіб — «1000 на 1000» або навіть «1500 на 1500».

Реклама

14 листопада стало відомо, що спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер розпочали підготовку до обміну полоненими між Україною та Росією. Очікується, що він може стати найбільшим за весь час повномасштабної війни.

Новини партнерів