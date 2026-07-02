Україна прагне змусити Кремль до переговорів до серпня — The Economist

Володимир Зеленський і Володимир Путін / © ТСН

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Оголошена президентом України Володимиром Зеленським 40-денна кампанія ударів по території Росії є не лише військовою, а й політичною стратегією, покликаною змусити Кремль перейти до предметних переговорів до серпня — саме в той момент, коли російське керівництво вирішуватиме, чи розпочинати новий осінньо-зимовий наступ.

Про це пише видання The Economist.

Видання зазначає, що для українців і росіян число 40 має особливе символічне значення, адже саме на сороковий день після смерті, згідно з традицією, душа остаточно залишає земний світ.

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«Коли Зеленський оголосив про новий масштабний сплеск використання безпілотників, він, схоже, натякав Володимиру Путіну, що з ним уже все скінчено», — зазначають автори матеріалу.

Серпень стане вирішальним місяцем

За інформацією журналістів, наближені до Офісу президента співрозмовники пояснюють, що встановлений Зеленським 40-денний термін прив’язаний до потенційного нового раунду переговорів.

«Очікується, що кулуарні контакти перейдуть у площину офіційніших розмов у серпні, коли російське верховне командування вирішуватиме, чи приступати до осінньо-зимової кампанії», — пише The Economist.

Саме тому Київ намагається максимально посилити військовий і психологічний тиск на Москву впродовж літа, сподіваючись схилити Кремль до реальних домовленостей ще до ухвалення стратегічних рішень щодо подальшого наступу.

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Дрони змінюють правила війни

Видання наголошує, що українська кампанія із застосуванням безпілотників уже суттєво вплинула на російську логістику та військову інфраструктуру.

Зокрема, удари по нафтопереробних заводах спричинили дефіцит пального в низці російських регіонів, а атаки на транспортні шляхи до окупованого Криму серйозно ускладнили забезпечення російського угруповання на півострові.

Командир 413-го полку безпілотних систем майор Євген Карась заявив, що переломним моментом стало масове знищення російських засобів ППО.

«Момент, коли ми збагнули, що маємо шанс, настав тоді, коли ми побачили, яку величезну кількість систем протиповітряної оборони ми знищуємо», — сказав він.

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За останні місяці, за даними української сторони, було виведено з ладу понад 70 російських систем ППО.

Крим залишається головною ціллю

Одним із ключових напрямків кампанії є ізоляція Криму та порушення його логістичного сполучення з територією Росії.

Проте навіть українські військові визнають, що повністю відрізати півострів поки не вдалося.

«Сприймайте це радше як план оборони, а не перемоги», — зазначив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

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Головна мета операції полягає у створенні постійних проблем для великого російського військового угруповання, розміщеного в Криму, та підвищенні ціни продовження війни для Москви.

Без переговорів війна затягнеться на зиму

The Economist підкреслює, що серпень може стати переломним моментом для всієї кампанії.

Якщо тиск на Крим і російську логістику не змусить Кремль погодитися на серйозні переговори, конфлікт, імовірно, перейде у нову фазу з черговим осінньо-зимовим наступом РФ та масованими ударами по українській енергетичній інфраструктурі.

«40-денний дедлайн мало що змінює безпосередньо на полі бою. Але це вирішальний інструмент у когнітивній війні», — цитує видання джерело, залучене до операцій із застосуванням дронів у Криму.

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На думку авторів матеріалу, Україна намагається не лише змінити військову ситуацію, а й сформувати образ сторони, яка диктує порядок денний і змушує противника реагувати на власні дії. Саме тому оголошена Зеленським 40-денна кампанія розглядається як спроба домогтися реальних переговорів до серпня — до того, як Кремль ухвалить рішення щодо нової великої наступальної операції.

Нагадаємо, 25 червня президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з головою СБУ генерал-майором Євгенієм Хмарою затвердив 40-денну операцію впливу на державу-агресорку, метою якої є спонукання Росії до закінчення війни.

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