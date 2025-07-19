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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Україна працює над ще одним обміном полоненими: Зеленський розкрив деталі

Зеленський розповів, що Україна запропонувала Росії новий раунд переговорів у Стамбулі.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Один з обмінів полоненими. Фото ілюстративне

Один з обмінів полоненими. Фото ілюстративне / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Розмова з російською стороною щодо обмінів триває — зараз Україна працює ще над одним обміном.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому відеозверненні за 19 липня.

«Триває розмова з російською стороною щодо обмінів — продовжуємо виконувати домовленості минулої зустрічі в Стамбулі. Зараз команда працює ще над одним обміном», — повідомив глава держав.

Також новий секретар РНБО Рустем Умєров доповів, що запропонував російській стороні наступну зустріч на наступному тижні.

«Переговорну динаміку треба збільшувати. Треба робити все, щоб досягти припинення вогню. І російській стороні треба перестати ховатися від рішень», — вважає президент.

Також Зеленський вкотре закликав РФ провести зустріч на рівні лідерів країн, «щоб реально забезпечити мир».

Раніше у Кремлі зробили нову заяву про переговори і вкотре звинуватили Україну.

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