Укрaїнa
530
1 хв

Україна працює над створенням власної системи ПРО — Зеленський про терміни і домовленості

Зеленський заявив про домовленості щодо ракет для Patriot і розвиток власної системи захисту.

Віра Хмельницька
Робота над новою системою ППО триває / © Associated Press

Україна веде переговори з європейськими партнерами щодо формування сучасної антибалістичної системи захисту.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в ефірі телемарафону.

За його словами, вже досягнуті домовленості про постачання ракет для систем Patriot є важливим кроком, однак їхній реальний ефект стане відчутним лише після розгортання виробництва. Хоча партнери вже отримали відповідні ліцензії, це не вирішує проблему дефіциту засобів ППО у короткостроковій перспективі.

«Це дуже серйозний пакет, але його ще потрібно реалізувати. Питання складне, але ми маємо рухатися вперед», — додав президент.

Україна паралельно працює над власними рішеннями. Зокрема, йдеться про розробку національної антибалістичної системи, яка має зменшити залежність від зовнішніх постачань озброєння.

Україна може отримати власну систему ПРО вже за рік — деталі

Президент зазначив, що реалізація такого проєкту є складною, проте цілком досяжною. Орієнтовний термін — близько року. Українська сторона вже веде активні консультації з кількома державами, щоб прискорити цей процес.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни в Україні США стали лідером міжнародної підтримки України, особливо у військовій сфері. Проте з приходом Дональда Трампа гасло «Америка понад усе» припиняє бути лише риторикою і прямо б’є по обсягах підтримки.

Тим часом Кремль офіційно розширив повноваження очільника Путіна на використання армії за кордоном, створюючи привід для атаки на країни НАТО.

