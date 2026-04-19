Робота над новою системою ППО триває / © Associated Press

Україна веде переговори з європейськими партнерами щодо формування сучасної антибалістичної системи захисту.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в ефірі телемарафону.

За його словами, вже досягнуті домовленості про постачання ракет для систем Patriot є важливим кроком, однак їхній реальний ефект стане відчутним лише після розгортання виробництва. Хоча партнери вже отримали відповідні ліцензії, це не вирішує проблему дефіциту засобів ППО у короткостроковій перспективі.

«Це дуже серйозний пакет, але його ще потрібно реалізувати. Питання складне, але ми маємо рухатися вперед», — додав президент.

Україна паралельно працює над власними рішеннями. Зокрема, йдеться про розробку національної антибалістичної системи, яка має зменшити залежність від зовнішніх постачань озброєння.

Президент зазначив, що реалізація такого проєкту є складною, проте цілком досяжною. Орієнтовний термін — близько року. Українська сторона вже веде активні консультації з кількома державами, щоб прискорити цей процес.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни в Україні США стали лідером міжнародної підтримки України, особливо у військовій сфері. Проте з приходом Дональда Трампа гасло «Америка понад усе» припиняє бути лише риторикою і прямо б’є по обсягах підтримки.

Тим часом Кремль офіційно розширив повноваження очільника Путіна на використання армії за кордоном, створюючи привід для атаки на країни НАТО.