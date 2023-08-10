Україна приготувала жорстку відповідь на депортацію туристів з Ізраїлю – The Times of Israel

Україна може закрити кордон для єврейських паломників на шляху до Умані на Рош га-Шана, щоб помститися за те, що Ізраїль депортує українських туристів.

Про це заявив виданню The Times of Israel посол країни в Ізраїлі.

Телефонуючи з Києва, де він зустрічається з українськими чиновниками для підготовки до щорічного паломництва, Євген Корнійчук зазначив, що Ізраїль депортує близько 10% українських туристів, які відвідують країну.

"Ми дали зрозуміти наші почуття з цього приводу", — сказав він.

Раніше Корнійчук заявляв про ймовірність того, що паломників не пропустять на кордоні через міркування безпеки. З його слів, якщо паломництво відбудеться, він сподівається, що на ньому будуть присутні ізраїльські поліцейські, як це відбувалося раніше.

Що кажуть у Черкаській ОВА

Черкаська обласна військова адміністрація почала готуватися до Рош га-Шана — юдейського Нового року, який почнеться за місяць (від 15 до 17 вересня).

"Передусім координуємо свою роботу щодо безпекових заходів. Вони, як і торік, будуть посилені. У деталях поінформую згодом. Також пропрацьовуємо інші напрями, маючи досвід попередніх святкувань. Ідеться про надання меддопомоги, функціонування закладів громадського харчування, роботу комунальників, протиепідемічні заходи тощо", — йдеться в повідомленні ОВА.

Попри війну, торік до Умані приїхали 23 тисячі хасидів. Безпеку їм тоді не гарантували через постійну загрозу ракетних і дронових атак. Спецслужби тоді повідомляли, що частина іранських дронів, які Росія запускала на півдні України, мала атакувати саме хасидів в Умані



Паломникам і цього разу рекомендують утриматися від відвідин Умані.

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