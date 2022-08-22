"Україна приховувала, що ЗАЕС останні 7 років загрожувала світу атомною катастрофою": Росія розповсюджує нові фейки і маніпуляції

У Росії ніяк не можуть вгамуватися і продовжують розповсюджувати фейки про Україну.

Цього разу окупанти поширюють інформацію про несправності на Запорізькій АЕС.

Що саме, розповіли в Центрі протидії дезінформації.

За даними Центру станом на ранок 22.08.2022 окупанти поширили:

ЗМІ рф повідомили, що "Україна приховувала, що Запорізька АЕС останні 7 років загрожувала світу атомною катастрофою… співробітники станції попереджали владу про іржаві деталі та термінову необхідність звернення до ядерників з рф, але політика виявилася сильнішою, а таке звернення не вписувалося в нацистську ідеологію".

Заступник очільника МЗС рф с.рябков заявив: "курс політики НАТО є ризикованим і може призвести до ескалації аж до збройного зіткнення… важливо не допустити такого розвитку подій… [проте] можливість продовження перерваного американцями стратегічного діалогу США та рф зовсім неочевидна з урахуванням антиросійської політики Вашингтона".

Речниця МЗС рф м. захарова заявила, що "якщо версію про український слід у вбивстві дарії дугіної підтвердять компетентні органи, то варто говорити про політику державного тероризму Києва".

Нагадаємо, що міноборони Росії заявило про отруєння своїх військових у Запорізькій області отрутою штучного походження і звинуватило в цьому "київський режим". На це відреагував радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, який сказав, що чекати адекватності від відомства – не на часі.

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