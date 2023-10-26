Україна призупинила роботу нового зернового коридору Чорним морем: що сталося

Йдеться про тимчасове припинення руху суден на вхід та вихід із портів.

Україна 26 жовтня призупинила роботу нового чорноморського зернового коридору у зв’язку зі збільшенням активності російської авіації.

Про це повідомила консалтингова компанія Barva Invest із посиланням на отриману від Адміністрації морпортів України інформацію.

"Ми хочемо повідомити вам про тимчасове припинення руху суден на вхід та вихід. Поточна заборона поширюється на 26 жовтня, але не виключено що вона буде продовжена", – вказано в заяві.

У Barva Invest уточнили, що ввечері 25 жовтня АМПУ повідомила, що рух суден до та з коридору буде призупинено від 26 жовтня.

"Таке призупинення де-факто вже діяло протягом останніх двох днів через рішення військових, які посилалися на "вибухову загрозу", що виникла внаслідок збільшення активності російської авіації", – додали в компанії.

Там зазначили, що ці неочікувані обмеження означають простої суден.

"Ті учасники ринку, які зараз зі своєї кишені виплачують гроші за простої, при подальшій діяльності в Україні будуть закладати ці ризики та перекладати додаткові затрати вниз по логістичному ланцюжку. Як завжди, в результаті це відчує виробник на рівні закупівельної ціни", – прогнозують у Barva Invest.

Нагадаємо, 26 жовтня речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що російські війська почали скидати із своїх літаків невідомі вибухові пристрої по маршруту цивільного судноплавства, що відбувається у межах зернового коридору.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Гуменюк: Российские самолеты сбрасывают в Черное море неопознанные обьекты!

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