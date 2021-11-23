Україна призве понад 200 тис. резервістів у разі атаки з боку Росії - Резніков

Міністр оборони наголосив, що ці військові вже мають певний досвід бойових дій.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що в разі атаки з боку Росії, Україна призве близько 200 тис. резервістів.

Про це він повідомив у програмі "Свобода слова".

Резніков зазначив, що з 1 січня набуде чинності закон про національний спротив. Міністр підкреслив, що Україна цьому спротиву вчиться вже восьмий рік.

Очільник Міноборони зазначив, що в Україні є близько 200 тисяч військових у резерві, які пройшли через фронт і вже мають певний досвід.

"Я маю на увазі закон про національний спротив, що всеохоплює оборону, тому в нас є розуміння територіальної оборони, у нас понад 200 тисяч уже в резерві українців і українок. Які пройшли через цей фронт відповідний досвід. Вони добровільно погодилися бути в цьому резерві, вони, по суті, військовозобов'язані", — зазначив Резніков.

Нагадаємо, Росія продовжує стягувати свої війська до українського кордону. Там уже сконцентровано майже 100 тисяч російських військових. За прогнозами, РФ готується напасти на Україну наприкінці січня, або на початку лютого 2022-го року.

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