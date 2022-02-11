Україна про рішення Британії схвалити жорсткі санкції проти РФ: "Чекаємо від інших західних партнерів брати приклад"

Україна про рішення Британії схвалити жорсткі санкції проти РФ: "Чекаємо від інших західних партнерів брати приклад"

В дипвідомстві чекають на таке рішення проти Російської Федерації від інших західних партнерів.

Посольство України у Великій Британії вітає рішення парламенту Британії запровадити найжорсткіші санкції проти Росії на випадок її нападу на Україну.

Про це йдеться на сторінці дипвідомства у Twitter.

Українські дипломати наголосили, що чекають на таке рішення проти Російської Федерації від інших західних партнерів і закликають брати приклад з Великої Британії.

"Ми вітаємо рішення уряду Британії посилити режим санкцій проти Росії. Більш жорстка дипломатія та спільні дії зараз є важливими для забезпечення миру. Ми з нетерпінням чекаємо на інших наших західних партнерів наслідувати приклад Великої Британії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 10 лютого Британія схвалив закон щодо запровадження найжорсткіших санкцій проти Росії у разі ймовірного широкомасштабного нападу на Україну. Зокрема, фінаансові обмеження можуть ввести проти компаній РФ та фізичних осіб у широкому спектрі економічних і стратегічно важливих промисловостей.

Тим часом ЄС готує "значний та всеосяжний" пакет санкцій проти Росії у разі її вторгнення до України - від закриття доступу до іноземного капіталу до введення контролю на експорт особливо важливих товарів.

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