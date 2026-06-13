Україна пробиває "діру" в російській ППО: експерт вказав, про що це свідчить

Українські сили методично вражають ППО Росії / © Associated Press

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Російську систему ППО можна успішно проривати. Це доводять атаки по військових і промислових об’єктах РФ, а також системне знищення українськими силами десятків пускових установок та РЛС ворога.

Про це в ефірі «Київ24» заявив Генадій Хазан, президент Всеукраїнської авіаційної організації «Асоціація приватних пілотів та власників літаків».

«Навіть одна-дві ракети, які долетіли до цілі, можуть означати успішний прорив системи протиповітряної оборони Росії», — зазначив він.

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За його словами, українські удари по російських заводах не завжди знищують об’єкти повністю, але можуть серйозно впливати на їхню здатність виробляти продукцію.

Полювання за російською ППО — що відомо

За даними Генштабу Збройних сил України, протягом зими 2025/26 років вдалося уразити 55 російських систем ППО. Тут враховані ЗРК, радари, станції спостереження та інша спеціалізована техніка.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді («Мадяр») 16 березня повідомив, що за половину першого весняного місяця вдалося уразити ще 23 об’єкти протиповітряної оборони. Він назвав це «весняним ППОцидом».

Тобто загалом за зиму і початок весни РФ втратила, за оцінками української сторони, майже 80 засобів ППО.

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Для порівняння, міжнародний OSINT-проєкт Oryx, що займається підрахунком знищеної військової техніки, встановив за візуальними підтвердженнями ураження 100 російських систем ППО (77 зенітно-ракетних комплексів і 23 радарів) протягом усього 2025 року.

Найбільшу кількість об’єктів ППО за минулі місяці знищили на південному напрямку, зокрема на Запоріжжі, Херсонщині, на півдні Донеччини та в Криму. Крім цього, українцям вдалося уразити одразу декілька ЗРК «Панцирь-С1», які в РФ є основним засобом для боротьби з українськими дронами.

Очевидний задум, як вважають експерти, українського командування — це пробити «коридор» в російському радіолокаційному полі, яким зможуть літати далекобійні ракети та безпілотники ЗСУ вглиб території РФ.

Не випадково для реалізації цього плану обраний Крим і південь України. Цей регіон вже тривалий час має суттєво ускладнену військову логістику для РФ — пошкоджений Кримський міст, регулярні атаки на пороми і залізничні шляхи сполучення.

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