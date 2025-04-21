Україна продала російський танкер, який блокував Керченську протоку

Танкер Nika Spirit

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Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) провело успішний аукціон на продаж російського танкера Nika Spirit, раніше відомого як Neyma, який був затриманий в Ізмаїлі ще у 2019 році.

Про це повідомила пресслужба АРМА.

Голова агентства Олена Дума зазначила, що за оцінкою незалежних експертів, судно було значно зношене, на 80%, і потребувало інвестицій на відновлення обсягом не менше 20 мільйонів гривень. Однак, АРМА змогла продати танкер за ціну, яка була втричі вищою за його оцінкову вартість — 2,4 млн грн.

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Згідно з повідомленням на платформі Prozorro.Продажі, аукціон з продажу судна зібрав чотирьох учасників, а переможцем стала компанія «Альфа Груп 77», зареєстрована в Кременчуці, з ставкою 6,43 млн гривень. Керівником цієї компанії є Віталій Марченко.

Наразі в управлінні АРМА перебуває 16 заарештованих суден. Представники агентства наголошують, що такі активи мають бути передані на продаж, а не залишатися в управлінні.

Нагадаємо, Nika Spirit — танкер для транспортування нафтопродуктів, побудований у 1989 році, раніше плавав під російським прапором під назвою Neyma. Судно було заарештоване рішенням суду від 29 липня 2019 року після того, як воно зайшло на ремонт до Ізмаїла. Його власником на момент арешту було ТОВ «Альтомар Шиппінг» з Краснодарського краю. Цей корабель використовували для перекриття Керченської протоки у листопаді 2018 року, коли росіяни захопили у полон 24 українських моряків і військові кораблі ВМС України «Нікополь», «Бердянськ» і буксир «Яни Капу».