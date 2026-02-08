Україна продаватиме дрони за кордон: деталі від Зеленського

Зеленський / © Associated Press

У Європі у 2026 році буде вже десять експортних центрів, де виготовлятимуть українські дрони. Йдеться як про Балтійські країни, так і про країни Північної Європи.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування зі студентами Київського авіаційного інституту.

Так, 2026 року працюватимуть представництва, кількість яких становитиме десять одиниць.

«У середині лютого ми побачимо виробництво наших дронів у Німеччині. Я прийму перший дрон. Це лінія, яка працює. У Британії діють виробничі лінії. Це все наші українські технології», — наголосив лідер держави.

Зеленський акцентував: сьогодні безпека Європи побудована на технологіях і, зокрема, дронах.

«Є кілька різних проєктів. Усе це базуватиметься здебільшого на українських технологіях і українських спеціалістах. Ми просто у війні, і ще не всі компанії відчувають такий простір свободи, що можуть заходити на всі інші ринки», — завершив він.

Раніше Зеленський заявив, що підписав санкції проти компаній, які причетні до виробництва ракетної чи дронової зброї РФ. Український лідер запевнив: саме завдяки іноземним компонентам виробництво цієї зброї стало можливим. І росіяни продовжують отримувати їх шляхом обходу санкцій.

«І саме проти таких компаній — постачальників компонентів і виробників ракет та дронів — запроваджуємо нові санкції. Підписав відповідні рішення», — заявив він.