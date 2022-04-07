Україна продовжує націоналізувати залізничне майно РФ і Білорусі

На сьогодні вже націоналізовано майна на понад 468 млн доларів.

Бюро економічної безпеки продовжує здійснювати аналіз майна в Україні, де кінцевими бенефіціарами є резиденти Росії та Білорусії, активів Росії та Білорусії і їхніх громадян.

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Про це повідомляється на сторінці Бюро.

Також проводиться виявлення та припиняється іяльність тих підприємств, які торгують з країнами-агресорами.

"Станом на сьогодні, БЕБ ініціювало націоналізацію майна росії та білорусі а також їх громадян, орієнтовною вартістю понад 468 млн грн (450 вагонів - цистерн та 7 вантажних транспортних засобів). Крім того, речовими доказами визнано ще 1552 вагони, по яких вирішується питання накладення арешту", - йдеться в повідомленні.

Зокрема зупинено можливість вивезення 45 вагонів глинозему, загальною вагою понад 3000 тонн, що належать Миколаївському глиноземного заводу, до РФ. Триває оцінка товарно-матеріальних цінностей. Після проведення відповідних заходів вирішуватиметься питання про їхню націоналізацію.

Нагадаємо, що в Івано-Франківській області працівники ДБР виявили 176 залізничних вагонів, власниками яких є бізнесмени з Росії та Білорусі. Вартість майна становить близько 264 млн грн.