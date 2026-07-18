“83 свічки Ілліча”: “Мадяр” ошелешив переліком вибитих енерговузлів окупантів за 18 днів (відео)

Атака українських дронів / © ТСН.ua

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Українські Сили безпілотних систем упродовж останніх трьох діб завдали ударів по 12 об’єктах енергетичної інфраструктури на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та Криму.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді з позивним «Мадяр» у Facebook.

«+12 енерговузлів. „Кримський рубильник off“ на фоні ФЛОТОпаду ніхто не відміняв», — написав Бровді.

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За його словами, ці удари стали частиною безстрокової операції Сил безпілотних систем із ураження об’єктів у глибині тилу противника на тимчасово окупованих територіях.

«В межах виконання безстрокової операції СБС по Криму та ТОТ протягом 01–18 липня у оперативній глибині противника Птахами СБС послідовно уражено 83 енерговузли. Протягом крайніх 72 годин — 12 з них», — зазначив командувач.

За інформацією Бровді, серед уражених об’єктів — електропідстанції та енергетичні вузли в Керчі, Щебетовці, Вулканівці та Глазівці в окупованому Криму, Маріуполі й Ясинівці на Донеччині, а також Кадіївці, Солідарному, Гречишкиному та Комисарівці на Луганщині. До переліку також увійшов енергооб’єкт у Гаврилівці Другій на тимчасово окупованій частині Херсонської області.

«Ми встоїмо. Москва ляже. Крим відгодуємо та відбудуємо», — підсумував командувач Сил безпілотних систем.

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Нагадаємо, у ніч проти 18 липня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Очевидці стверджують, що найбільш гучно було в районі військового аеродрому в гарнізоні «Гвардійське».

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