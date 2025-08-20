ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
523
Час на прочитання
2 хв

Україна програє інформаційну війну: соціологиня про ТЦК та розкол суспільства

Конфлікти між громадянами і ТЦК стали «лініями поділу» суспільства, які підсилюються ворожими ІПСО на тлі слабкості української пропаганди.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
ТЦК

В Україні почастішали конфлікти між громадянами та представниками ТЦК

В українському суспільстві немає розколу, але є «лінії поділу», і конфлікти з працівниками ТЦК є однією з них. І хоча ці ситуації не настільки небезпечні для існування держави, вони активно підживлюються і посилюються ворожими інформаційно-психологічними операціями (ІПСО).

Про це розповіла директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова в коментарі «Телеграфу».

На її думку, часті конфлікти між громадянами та працівниками ТЦК є однією з ліній поділу в українському суспільстві, але не є його розколом. Вона вважає, що ці ситуації активно використовуються Росією в ІПСО, спрямованих на дискредитацію мобілізаційних заходів.

«Це точно не розкол. Ну, що там того ТЦК? Розкол, це коли є приблизно рівні за чисельністю групи. Тому що таке ТЦК проти всього мобілізаційного контингенту. Тому розколом це не можна назвати. Я б розцінювала це інакше», — каже соціологиня.

Лібанова наголосила на слабкості української пропаганди у протидії ворожому впливу.

«Колись на Кабміні на одній з нарад я сказала: сучасна влада виграла вибори значною мірою завдяки винятковій, класній роботі з населенням, з інформацією. Ну це ж правда! Це був головний аргумент й інструмент. То чого ж ви зараз усе це програє́те?! Що з вами сталося? При цьому якби ж ми тільки Росії програвали в цьому плані. Програє́мо, кому хочеш», — зауважила Елла Лібанова.

Соціологиня вважає, що українська держава втратила ефективність у комунікації з населенням і протидії інформаційним атакам з боку Росії.

Нагадаємо, на Волині стався конфлікт між жінками та представниками ТЦК. Військові намагалися затримати чоловіка з інвалідністю, що викликало агресію з боку місцевих мешканок.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie