Україна програє інформаційну війну: соціологиня про ТЦК та розкол суспільства

В Україні почастішали конфлікти між громадянами та представниками ТЦК

Реклама

В українському суспільстві немає розколу, але є «лінії поділу», і конфлікти з працівниками ТЦК є однією з них. І хоча ці ситуації не настільки небезпечні для існування держави, вони активно підживлюються і посилюються ворожими інформаційно-психологічними операціями (ІПСО).

Про це розповіла директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова в коментарі «Телеграфу».

На її думку, часті конфлікти між громадянами та працівниками ТЦК є однією з ліній поділу в українському суспільстві, але не є його розколом. Вона вважає, що ці ситуації активно використовуються Росією в ІПСО, спрямованих на дискредитацію мобілізаційних заходів.

Реклама

«Це точно не розкол. Ну, що там того ТЦК? Розкол, це коли є приблизно рівні за чисельністю групи. Тому що таке ТЦК проти всього мобілізаційного контингенту. Тому розколом це не можна назвати. Я б розцінювала це інакше», — каже соціологиня.

Лібанова наголосила на слабкості української пропаганди у протидії ворожому впливу.

«Колись на Кабміні на одній з нарад я сказала: сучасна влада виграла вибори значною мірою завдяки винятковій, класній роботі з населенням, з інформацією. Ну це ж правда! Це був головний аргумент й інструмент. То чого ж ви зараз усе це програє́те?! Що з вами сталося? При цьому якби ж ми тільки Росії програвали в цьому плані. Програє́мо, кому хочеш», — зауважила Елла Лібанова.

Соціологиня вважає, що українська держава втратила ефективність у комунікації з населенням і протидії інформаційним атакам з боку Росії.

Реклама

Нагадаємо, на Волині стався конфлікт між жінками та представниками ТЦК. Військові намагалися затримати чоловіка з інвалідністю, що викликало агресію з боку місцевих мешканок.