Атака на порт і нафтовий термінал в Усть-Лузі / © скриншот з відео

Реклама

Україна, ймовірно, продовжує ігнорувати заклики західних партнерів утриматися від атак на російські енергетичні об’єкти на тлі глобальної нафтогазової кризи.

Про це повідомляє британське видання The Telegraph.

У матеріалі йдеться, що в ніч проти 5 квітня було завдано ударів по нафтопроводу в порту Приморськ поблизу Санкт-Петербурга, а також по нафтопереробному заводу «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» у Нижегородській області РФ.

Реклама

Як зазначає видання, для атак Україна застосовує озброєння власного виробництва. Водночас під час планування операцій використовуються розвідувальні дані, надані союзниками, зокрема США.

Разом із тим, за інформацією журналістів, західні посадовці раніше застерігали Київ від ударів по енергетичній інфраструктурі Росії. Причиною є ризик дестабілізації глобальних ринків пального та можливе зростання цін.

«Здається, Україна ігнорує заклики союзників припинити удари по російських енергетичних об’єктах на тлі глобального дефіциту нафти та газу, спричиненого війною в Ірані», — йдеться у матеріалі.

Раніше повідомлялося, що у російському Новоросійську 5 квітня сталася пожежа на території нафтового термінала після атаки безпілотників.

Реклама

Ми раніше інформували, що у Нижньогородській області Росії, в місті Кстово, пролунала серія вибухів через атаку БпЛА.