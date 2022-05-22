Україна пропонує Польщі запровадити спільний контроль на всіх автомобільних пунктах пропуску

Наразі на українсько-польському кордоні спільний прикордонно-митний контроль вже проводиться на чотирьох пунктах пропуску.
Україна пропонує Польщі здійснювати спільний контроль на всіх автомобільних пунктах пропуску.
Відповідна пропозиція була передана польській стороні у межах візиту президента Польщі Анджея Дуди, інформує Мінінфраструктури України.
У відомстві зазначили, що наразі на українсько-польському кордоні спільний прикордонно-митний контроль вже проводиться на чотирьох пунктах пропуску для пасажирського та легкового автомобільного транспорту.
Міністр інфраструктури Олександр Кубраков пояснив, що завдяки цій ініціативі тривалість оформлення та очікування в черзі скоротиться в 1,5 раза, в чому зацікавлені обидві держави.
Кубраков очікує, що досвід такої співпраці вдасться поширити на КПП з іншими державами-сусідами з ЄС.
"Наша ціль — повна лібералізація вантажних автоперевезень з Європейським Союзом" — заявив він.
Окрім скорочення часу в черзі, очікується, що розширення пунктів пропуску зі спільним контролем покращить ефективність використання стаціонарних скануючих систем, а також зменшить корупційні ризики.
"Транспортна співпраця з Польщею в умовах агресії Росії проти України стала зразком справжнього добросусідства. Нам уже вдалося частково лібералізувати вантажні автоперевезення, зокрема вдячний Польщі за надання можливості бездозвільного проїзду своєю територією вантажівок, які везуть паливо в Україну. Також ми працюємо над створенням спільного залізничного підприємства для нарощування експортних можливостей української економіки", —підсумував Кубраков.
Нагадаємо, Анджей Дуда пообіцяв зробити усе, щоб Україна стала членом ЄС.
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