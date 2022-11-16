Україна просить негайно допустити до місця вибуху в Польщі представників Міноборони та ДПСУ — Данілов

Україна має докази російського сліду щодо ракетного інциденту в Польщі, і вже готова їх передати для спільного розслідування.

Україна просить негайно надати доступ до місця вибуху у Польщі представникам Міноборони та Держприкордонслужби.

Про це у своєму твітері написав секретар РНБО Олексій Данілов.

Він заявив, що Україна виступає за спільну перевірку інциденту з падінням ракети поблизу українського кордону в Польщі. Тому Київ просить невідкладно надати доступ до місця вибуху українським спеціалістам.

"Ми готові передати докази російського сліду, які у нас є. Ми очікуємо від наших партнерів інформацію, на підставі якої зроблено висновок, що це ракета ППО. Україна просить негайно надати доступ до місця вибуху представникам Міноборони та Держприкордонслужби", — написав Данілов.

Нагадаємо, ввечері 15 листопада на території сусдньої Польщі у селі Пшеводуві впала ракета, внаслідок чого загинули двоє людей. Це сталося приблизно за 6 кілометрів від українсько-польського кордону.

Натомість видання AP із посиланням на трьох чиновників зі США повідомляє, що ракета, яка впала на території Польщі, могла бути випущеною з української ППО для збиття російської повітряної цілі.

Своєю чергою, президент Польщі Анджей Дуда 16 листопада заявив, що інцидент не був нападом на його країну, швидше за все, це був "нещасний випадок". Крім того, Дуда зазначив, що також н емає ознак того, що це була ракета, випущена Росією.

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