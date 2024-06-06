Україна просить партнерів навчити більшу кількість пілотів літати на F-16

До кінця вересня Національна гвардія США планує підготувати 12 українських пілотів на базі в Тусоні.

Країни Заходу не навчають достатньої кількості пілотів для винищувачів F-16, якщо враховувати кількість бойових машин, які отримає Україна.

Про це пише видання Politico.

У повідомленні видання зазначається, що Київ говорить про 30 пілотів, які повинні негайно розпочати навчання у США. В свою чергу адміністрація Байдена відповіла Києву, що наразі може прийняти на навчання лише 12 пілотів.

Також подібну проблему з недостатньою кількістю мість для навчання мають два інших заклади в Данії та Румунії.

"Під час серії зустрічей і дзвінків протягом останніх кількох тижнів Україна офіційно попросила США навчити додаткову кількість пілотів на базі Національної гвардії Морріса в Тусоні, штат Арізона. Американські законодавці також чинили тиск на адміністрацію, щоб вона схвалила додаткове навчання", - йдеться у матеріалі.

У Сполучених Штатах заявили, що пілоти з інших країн також стоять у черзі на навчання і Вашингтон не може порушувати свої забовʼязання перед іншими країнами-партнерами.

Речниця ВПС США заявила, що до кінця вересня Національна гвардія планує підготувати 12 українських пілотів на базі в Тусоні.

Колишній чиновник на правах анонімності заявив журналістам, що з такими темпами Україна не матиме повної ескадрильї підготовлених пілотів до кінця 2025 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нідерланди дозволять Україні використовувати F-16 над територією РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що американські пілоти готові керувати F-16 в Україні.

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