Україна просить представників ЄС пришвидшити висновок щодо євроінтеграції

У Верховній раді наголошують, що ціну, яку сьогодні платить Україна за вступ до ЄС, не платила жодна держава, яка є його членом.

Верховна Рада України звернулася до президентів Європейського парламенту Роберти Мецоли та Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн з проханням якнайшвидше надати висновки Єврокомісії щодо набуття Україною членства в ЄС.

Про це у Фейсбуці повідомив Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Керівництво Верховної Ради України, представники різних фракцій і груп звернулися до Президента Європейського парламенту Роберти Мецоли та Президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн з проханням посприяти швидкому позитивному висновку Європейської Комісії щодо набуття Україною членства в ЄС", – написав Стефанчук.

За його словами, Україна шукає найшвидший маршрут до ЄС, "оминаючи затори, спричинені бюрократією".

"Наше бажання бути частиною європейської сім’ї настільки сильне, що нас не зупиняють жодні обставини. Щоразу ми доводимо, що достойні бути членом ЄС, сплачуючи найвищу ціну — тисячі життів Українців. Таку ціну не платив жоден народ, жодна країна, яка є членом ЄС", — наголосив очільник ВР.

Стефанчук підкреслив, що рішення ЄС щодо невідкладної євроінтеграції стане ключовим фактором стримування російської агресії, а також "справедливою винагородою Українського Народу за його боротьбу за свободу, демократію та європейські цінності".

Нагадаємо, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. Після цього стало відомо, що висновок Європейської комісії щодо заявки України на вступ до ЄС буде підготовлений протягом кількох місяців.

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