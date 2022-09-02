Україна просить Туреччину закрити шлях морем для російських кораблів зі зброєю на бортах

Україна закликала Туреччину закрити протоки Босфор і Дарданелли для російських кораблів зі зброєю на борту.

Російська судноплавна компанія, пов’язана з Міністерством оборони РФ, перевозила зброю та вантажі через Босфор до портів Чорного моря на підтримку військових зусиль Москви. Зброю на борту видавали за різну невійськову продукцію.

Про це пише The Wall Street Journal.

Київ звернувся до турецької влади з проханням вжити заходів проти щонайменше чотирьох вантажних кораблів, які транспортують військове обладнання з російської бази в Сирії. Вони контролюються Туреччиною і є єдиним шляхом з акваторії Чорного моря до Середземного.

Це сталося після того, як російське вантажне судно Sparta II перевезло через протоки зенітно-ракетну систему С-300 і доставило її до російського порту Новоросійськ поблизу України 27 серпня. Корабель належить московській компанії "Оборонлогістика", яка перебуває під санкціями США. При цьому в "Оборонлогістиці" стверджували, що судно перевозило оливкову олію з Середземного в Чорне море.

Натомість один з турецьких чиновників заявив, що згідно з міжнародним правом Туреччина "не має права відмовляти в проході комерційних суден, якщо вона не перебуває у стані війни або якщо прохід завдає шкоди миру, доброму порядку та безпеці" країни.

Нагадаємо, з чорноморських портів, які розблокували в кінці літа, відправили вже майже два млн тонн аграрної продукції. Тим часом до “зернового коридору” хочуть увійти ще 64 судна.

Читайте також: